警察官をかたるウソの電話で、70代の女性から現金およそ400万円をだまし取ったとして、指定暴力団、道仁会系組員の男2人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれも指定暴力団、道仁会系組員で、佐賀県伊万里市の東江大地容疑者（29）と、住居不定の樋口力勢容疑者（29）です。2人は別の人物らと共謀し、去年8月から9月にかけて、石川県の70代の女性に警察官や検察官などをかたり「逮捕した暴力団員が、あなたから400