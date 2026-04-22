「マスターズチャンピオン・ＰＧ１」（２２日、宮島）２日目８Ｒで３艇フライングが発生した。１号艇の西島義則（広島）は自身３回目のＦ３となり、マスターズチャンピオン後に１５０日のＦ休みとなる。険しい表情で引き上げ「見ての通りです」と一言。これで事故率が０・７０を超えて来期Ｂ２が確定。出走回数の影響で２７年前期もＢ２が濃厚となった。５号艇の浅見昌克（埼玉）＝はＦ２となり、５月１８日が最終日の三国