拾った健康保険証で他人になりすまして複数の医療機関を受診したとして、兵庫県姫路市の住職・広利輝和容疑者（55）が警視庁神田署に詐欺の疑いで逮捕された。「広利容疑者は2024年3月から2026年2月にかけて、大阪や京都など5都府県の病院や薬局で100回以上も他人の保険証を提示。問診票には保険証に記載された氏名や生年月日などを記入し、不正に利用していたといいます。支払われた診療報酬額は約130万円に上るとみられており、