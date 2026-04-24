漫画雑誌「少年エース」が24日、公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。連載中の漫画「はじめてのギャル」(作者・植野メグル氏)が、連載開始してから初めての長期休載に入ることを発表した。 【画像】「まっててね♡」パパの思いが伝わる丁寧な直筆文字とイラスト 公式アカウントでは「4月26日発売の少年エース6月号より、『はじめてのギャル』は植野メグル先生が育児休暇に入られる為、しばらくの間