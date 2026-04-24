俺はユウキ。妻のエナは妊娠して、今は4ヶ月。少しずつ赤ちゃんも成長してくれて幸せな毎日なのだけど……最近のエナはつわりがひどいみたいで、毎日のように寝たきりで気持ち悪そうにしている。すごく心配になった俺は、できるかぎりのサポートをしたいと思っていた。しかしある日のこと、俺がうっかりニンニクを食べて帰宅すると、「こっち来ないで！」とまで言われてしまった……。俺の気遣いが足りなかったのはわかるけど、正