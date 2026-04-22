◇ファーム・リーグ東地区ヤクルト1―2日本ハム（2026年4月22日戸田）球界最年長投手のヤクルト・石川雅規投手（46）が、今季初めて2軍のマウンドに上がった。1―2の6回に3番手で登板し、1イニングを2安打1奪三振で無失点に抑えた。2死後に連打を許すも、最後は日本ハム・阪口をスライダーで空振り三振に仕留めた。石川は今季がプロ25年目で、昨季まで史上初となる「入団1年目から24年連続白星」をマーク。通算200勝