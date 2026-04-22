ユーチューバー・ヒカル（34）のYouTube動画に多数出演し、人気を博していた「遊楽舎」の店長が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「重要なお知らせ」をした。店長は「※※重要なお知らせ※※」と切り出すと「この度、遊楽舎はリニューアルオープンする運びとなりました」と報告。「姫路花田店」は2月末で閉店していたが、約2カ月での復活宣言となった。また「ここに至るまで、皆様の応援や、出資者にご協力いただきあり