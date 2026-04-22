ディズニー・チャンネルにて、ゴールデンウィーク期間中、特別編成『フィニアスとファーブ ゴールデン大放送！』と特別編成『ゴールデン・ビッグシティ・ウィーク』が放送される。5月2日は「今日やること決まりだ！」日本初放送エピソードを含む『フィニアスとファーブ』を一挙放送天才兄弟フィニアスとファーブは、ジェットコースターからタイムマシンまで何でも作り上げ、毎日を最高の冒険に変えてしまう存在。ペットのカモノハ