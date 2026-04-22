GW特別編成！『フィニアスとファーブ』日本初放送エピソードが登場

ディズニー・チャンネルにて、ゴールデンウィーク期間中、特別編成『フィニアスとファーブ ゴールデン大放送！』と特別編成『ゴールデン・ビッグシティ・ウィーク』が放送される。

5月2日は「今日やること決まりだ！」日本初放送エピソードを含む『フィニアスとファーブ』を一挙放送

天才兄弟フィニアスとファーブは、ジェットコースターからタイムマシンまで何でも作り上げ、毎日を最高の冒険に変えてしまう存在。ペットのカモノハシ・ペリーは、実は悪の陰謀を阻止するスパイ“エージェント P”として世界を守っている。彼の活躍で平和が保たれるなか、二人は今日も想像力あふれる一日を楽しむ。

そんな奇想天外な大人気アニメーションの最新シリーズをゴールデンウィークに一挙放送！ 5月2日（土）10：30〜18：30に、シーズン5の第137話〜第155話まで19エピソードをまとめてお届けする。さらに18：30からは、日本初放送となる新エピソード、第156話「自販機黙示録 ザ・ミュージカル パート1／自販機黙示録 ザ・ミュージカル パート2」が登場。ドゥーフェンシュマーツ博士の発明が街を巻き込む大事件へ発展し、フィニアスたちが歌と勇気で挑むミュージカル色の強い物語が展開する！

5月4日〜5月6日は個性豊かな“グリーン一家”とGWを満喫！『ビッグシティ・グリーン』を三日間連続放送

元気いっぱいの少年クリケット・グリーンは、父ビル、姉ティリーとともに、おばあちゃんアリスの暮らす大都会へ引っ越してきたばかり。田舎育ちの一家は都会でも相変わらずマイペース。好奇心旺盛なクリケットが家族や隣人を巻き込み、毎日が予測不能な大騒動に。どこにいても、このグリーン家に退屈はない。

そんな個性豊かなグリーン一家の物語を、5月4日（月・祝）〜5月6日（水・休）の三日間、朝10：30から昼12：45まで連続放送！ 各日程の12：15からは、日本初放送エピソードをお届けする。チップの巨大像計画をめぐる大事件や、ウエインをビッグシティに案内する賑やかでドタバタなエピソードなど、家族みんなで楽しめる内容が満載だ！

注目エピソード：第101話「チップの復讐」

レミントン邸襲撃後、姿を消していたチップがついに動き出し、グリーン一家とビッグシティへの復讐を開始する。“ノーム・アルガイ”として市長を巧みに懐柔し、巨大な市長像の建設を装って自分だけの要塞をひそかに完成させる。さらに街中に腐った野菜をまき散らし、グリーン一家を犯人に仕立て上げるなど、チップの作戦はどんどん過激に。一家が囚われの身となるなか、街の爆破計画が進むという最大の危機が迫る。最後にはチップ一味が逮捕されるまでの、スリル満点で見逃せない大事件が描かれる必見エピソード！

特別編成放送スケジュール

日付時間放送タイトル5/4(月・祝)10:30〜10:55『ビッグシティ・グリーン』#18「コーヒー豆を手に入れろ／フェニックスの家出」5/4(月・祝)10:55〜11:20『ビッグシティ・グリーン』#51「チップの黙示録 パート 1／チップの黙示録 パート 2」5/4(月・祝)11:20〜11:45『ビッグシティ・グリーン』#79「長い別れ」5/4(月・祝)11:45〜12:15『ビッグシティ・グリーン』#96「悪の家族／グリーン一家の潜伏」5/4(月・祝)12:15〜12:45【日本初放送】『ビッグシティ・グリーン』#101「チップの復讐」5/5(火・祝)10:30〜10:55『ビッグシティ・グリーン』#4「2人で留守番／ビルは体操選手」5/5(火・祝)10:55〜11:20『ビッグシティ・グリーン』#6「家族写真／レミーを救え」5/5(火・祝)11:20〜11:45『ビッグシティ・グリーン』#81「ドライブイン／ティリーのジングル」5/5(火・祝)11:45〜12:15『ビッグシティ・グリーン』#82「ビルは本物／グリーン裁判」5/5(火・祝)12:15〜12:45【日本初放送】『ビッグシティ・グリーン』#102「寄付したい／やっぱり親子」5/6(水・休)10:30〜10:55『ビッグシティ・グリーン』#73「パティのパイ／ネズミのしっぽ」5/6(水・休)10:55〜11:20『ビッグシティ・グリーン』#74「ティリーの成人式／モンタージュ」5/6(水・休)11:20〜11:45『ビッグシティ・グリーン』#78「イカしたビル／ウサギを追いはらえ」5/6(水・休)11:45〜12:15『ビッグシティ・グリーン』#83「悪いパパ／ガラクタ騒動」5/6(水・休)12:15〜12:45【日本初放送】『ビッグシティ・グリーン』#103「ロック・イン／ウエインの都会デビュー」

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