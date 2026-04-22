ソラシドエアと北総鉄道は「Solaseed Air＆Hokuso-railway wings キャンペーン」を4月1日から5月31日まで開催している。認知度向上と利用の促進を促すことを目的に、両社を利用した人に先着順でソラシドエアの機体と北総鉄道の車両イラストを使用したオリジナルネックストラップをプレゼントする。対象期間にソラシドエア運航便に搭乗した利用者が、搭乗済み搭乗券の画面と当日有効の北総線乗車券を北総鉄道各駅の改札窓口で提示す