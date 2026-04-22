福岡県は、「ふくおか平日おトク旅」観光キャンペーンを5月7日から7月18日まで実施する。福岡市・北九州市を除く福岡県内の宿泊と、宿泊を伴う旅行商品を対象とし、割引は宿泊・旅行代金の20％で、1人1泊あたり最大3,000円。土曜宿泊と日帰り旅行は対象外とする。楽天トラベルとじゃらんnetは、キャンペーン対象クーポンを取得して予約が可能。宿泊施設の公式サイトや電話での直接予約は現地決済のみとし、旅行会社経由は福岡県内