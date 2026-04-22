昨夜、埼玉県吉川市の市道で、男性が血を流して倒れているのが見つかり、その後死亡しました。警察はひき逃げ事件の可能性もあるとみて捜査しています。きのう午後7時40分ごろ、吉川市上内川の市道で「男性が倒れていて意識がない」と近くを通った人から119番通報がありました。警察が駆けつけたところ、埼玉県松伏町の会社員・小島政浩さん（58）が頭から血を流して倒れているのが見つかり、意識不明の状態で病院へ搬送されました