元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊の部隊による「10式」と呼ばれる国産の最新式戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し、隊員4人が死傷した事故についてコメントした。事故は21日午前8時40分ごろ発生。射撃訓練をしていた際、戦車中央部の「砲塔」と呼ばれる場所で砲弾が破裂した。乗っていた西部方面戦車隊