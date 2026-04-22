一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「一休プレミアム10days」を4月19日正午から29日まで開催している。人気宿泊施設より期間限定の特別プランがお得となる。割引・ポイント付与が適用される宿泊期間は、各ホテル・旅館によって異なる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、沖縄ハーバービューホテルが9,330円から、ホテルグランヴィア京都が15,839円から、グランドプリンスホテル新高輪が18,766円から、ホテル阪急インター