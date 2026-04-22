LE SSERAFIMのリードシングル『CELEBRATION』の一部がベールを脱いだ。4月22日午前0時、LE SSERAFIMはHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルとグループ公式SNSを通じて、24日に公開される『CELEBRATION』のMVティザーを公開した。【写真】カズハ、渋谷に降臨「見慣れた街に女神が…」映像は、LE SSERAFIMと怪物が交互に映し出されている。5人のメンバーは巨大な扉を勢いよく開けて登場し、冒頭から圧倒的な存在感を放つ。眉の