チェウォン&ユンジンが楽曲制作に参加！LE SSERAFIM、新曲『CELEBRATION』MVティザー映像公開

LE SSERAFIMのリードシングル『CELEBRATION』の一部がベールを脱いだ。

4月22日午前0時、LE SSERAFIMはHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルとグループ公式SNSを通じて、24日に公開される『CELEBRATION』のMVティザーを公開した。

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映像は、LE SSERAFIMと怪物が交互に映し出されている。5人のメンバーは巨大な扉を勢いよく開けて登場し、冒頭から圧倒的な存在感を放つ。眉のピアスやグリーンのアイメイクなど、衝撃的なビジュアルチェンジも目を引く。メンバーたちが人混みに紛れて踊る一方、怪物は砂漠と雪原を駆け抜けて逃げ回る。映像の終盤、怪物はステージ上でパワフルなパフォーマンスを繰り広げるLE SSERAFIMと対面する。

（画像＝SOURCE MUSIC）

今回公開されたMVのティザー映像を通して、新曲『CELEBRATION』の音源の一部が公開された。「Time To Celebrate」と繰り返し歌う部分では、躍動感溢れるリズムと強烈なビードが印象的だ。さらに、パフォーマンスも目を引く。5人のメンバーは、激しく頭を振ってヘッドバンギングしながら前進する独特な振り付けを披露。LE SSERAFIMの一糸乱れぬキレのあるパフォーマンスは、MV本編への期待をより一層高める。

『CELEBRATION』は、恐怖心を受け入れて、自分と向き合う強さを祝福する楽曲で、チェウォンとユンジンが楽曲制作に参加した。「祝福」の意味にふさわしく、パーティーのように誰でも一緒に楽しめる明るいエネルギーが込められている。また、『I Love It (feat. Charli XCX)』で米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」7位、英国「Official Singles Chart Top 100」1位を獲得した、エレクトロポップデュオIcona Pop のキャロライン・ヒェルトとアイノ・ジャウォが作家陣に加わった。

なお、『CELEBRATION』の音源とMVは、4月24日午後1時に公開される。『CELEBRATION』が収録された2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日にリリースされる。今回のアルバムは、2023年にリリースした1stスタジオアルバム『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなるスタジオアルバムで、5人のメンバーが恐怖を知り、そこから経験した変化と成長が盛り込まれた作品だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。