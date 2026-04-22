「死んだ自分がやったことだと思っている。とにかく生き返りたいと思っていた」ある男が、シンナーによる幻覚状態のまま風俗店に侵入し、宿泊していた女性2人を次々と強姦した。写真はイメージ©getty事件は早朝の開店前の風俗店で起きた。廊下に出たマミさん（当時33）が目にしたのは、全裸のまま猛然と突進してくる男だった。声をかける間もなく押し倒され、男は荒い息をつきながら目をギラつかせ、明らかに正気を失