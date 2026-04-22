中国医学装備（医療機器）協会がまとめた最新データによると、中国の2025年の医療機器産業の市場規模は前年比約7％拡大して1兆4400億元（約33兆1200億円）に達した。中国医療機器市場の規模は第14次五カ年計画（2021-25年）期間に年を追うごとに安定的に拡大し、年平均増加率は9．9％となり、一つの国の市場として世界で2番目になった。関連特許の出願件数は世界一だ。中国の医療機器産業はここ数年、勢いよく発展している。先端機