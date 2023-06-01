頼りになるストック食材、じゃがいも3個で大満足のチーズガレット。外はこんがり、中はもっちり。でんぷんの力を生かして焼き上げたガレットは、ひと口ごとに香ばしさと食べごたえが抜群です。ベーコンとチーズのコクが加わって、大人も子どもも大好きな味わいに。食感のコントラストがクセになり、夢中で完食しちゃいます♪『じゃがいもとベーコンのチーズガレット』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……3個（約450g） ベーコン…