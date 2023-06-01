【じゃがいも3個】で外カリ中もちっ！ベーコンチーズガレットは覚えておいて損なし。

頼りになるストック食材、じゃがいも3個で大満足のチーズガレット。外はこんがり、中はもっちり。でんぷんの力を生かして焼き上げたガレットは、ひと口ごとに香ばしさと食べごたえが抜群です。

ベーコンとチーズのコクが加わって、大人も子どもも大好きな味わいに。食感のコントラストがクセになり、夢中で完食しちゃいます♪

『じゃがいもとベーコンのチーズガレット』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも……3個（約450g）

ベーコン……3枚（約50g）

玉ねぎ……1/4個（約50g）

ピザ用チーズ……50g

塩……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……少々

小麦粉……大さじ2

オリーブオイル……大さじ2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

じゃがいもは皮をむき、あればスライサーで細切りにする（水にさらさない）。ボールに入れて塩をふり、さっと混ぜて5分おく。水けをかるくきり、ボールに戻し入れる。玉ねぎは縦に薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切る。ボールに玉ねぎ、ベーコン、ピザ用チーズ、粗びき黒こしょうを加えてよく混ぜ、小麦粉を加えてさっと混ぜる。

（2）生地を焼く

直径約20cmのフライパンにオリーブオイルを中火で熱し、（1）を広げ入れる。3分ほど焼き、ふたをして弱火で5分ほど焼く。上下を返し、フライ返しなどでしっかり押さえ、再びふたをして弱火で5分ほど焼く。ふたをはずして中火にし、カリッとするまで1分ほど焼く。ペーパータオルに取り出して油をきり、4等分に切って器に盛る。

香ばしく焼けた端っこのカリカリ感が、またいいんです……！ もっちり食感と一緒に、できたてをぜひ楽しんでください。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）