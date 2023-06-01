【じゃがいも3個】で外カリ中もちっ！ベーコンチーズガレットは覚えておいて損なし。
頼りになるストック食材、じゃがいも3個で大満足のチーズガレット。外はこんがり、中はもっちり。でんぷんの力を生かして焼き上げたガレットは、ひと口ごとに香ばしさと食べごたえが抜群です。
ベーコンとチーズのコクが加わって、大人も子どもも大好きな味わいに。食感のコントラストがクセになり、夢中で完食しちゃいます♪
『じゃがいもとベーコンのチーズガレット』のレシピ
材料（2人分）
じゃがいも……3個（約450g）
ベーコン……3枚（約50g）
玉ねぎ……1/4個（約50g）
ピザ用チーズ……50g
塩……小さじ1/2
粗びき黒こしょう……少々
小麦粉……大さじ2
オリーブオイル……大さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
じゃがいもは皮をむき、あればスライサーで細切りにする（水にさらさない）。ボールに入れて塩をふり、さっと混ぜて5分おく。水けをかるくきり、ボールに戻し入れる。玉ねぎは縦に薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切る。ボールに玉ねぎ、ベーコン、ピザ用チーズ、粗びき黒こしょうを加えてよく混ぜ、小麦粉を加えてさっと混ぜる。
（2）生地を焼く
直径約20cmのフライパンにオリーブオイルを中火で熱し、（1）を広げ入れる。3分ほど焼き、ふたをして弱火で5分ほど焼く。上下を返し、フライ返しなどでしっかり押さえ、再びふたをして弱火で5分ほど焼く。ふたをはずして中火にし、カリッとするまで1分ほど焼く。ペーパータオルに取り出して油をきり、4等分に切って器に盛る。
香ばしく焼けた端っこのカリカリ感が、またいいんです……！ もっちり食感と一緒に、できたてをぜひ楽しんでください。
出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。