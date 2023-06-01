22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の5万8870円と急落。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては479.17円安。出来高は4057枚となっている。 TOPIX先物期近は3742.5ポイントと前日比31ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.88ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58870