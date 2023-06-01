日経225先物：22日0時＝470円安、5万8870円
22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の5万8870円と急落。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては479.17円安。出来高は4057枚となっている。
TOPIX先物期近は3742.5ポイントと前日比31ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.88ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58870 -470 4057
日経225mini 58870 -470 93879
TOPIX先物 3742.5 -31 9521
JPX日経400先物 34030 -235 220
グロース指数先物 780 -6 483
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3742.5ポイントと前日比31ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.88ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58870 -470 4057
日経225mini 58870 -470 93879
TOPIX先物 3742.5 -31 9521
JPX日経400先物 34030 -235 220
グロース指数先物 780 -6 483
東証REIT指数先物 売買不成立
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