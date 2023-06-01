　22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の5万8870円と急落。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては479.17円安。出来高は4057枚となっている。

　TOPIX先物期近は3742.5ポイントと前日比31ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.88ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58870　　　　　-470　　　　4057
日経225mini 　　　　　　 58870　　　　　-470　　　 93879
TOPIX先物 　　　　　　　3742.5　　　　　 -31　　　　9521
JPX日経400先物　　　　　 34030　　　　　-235　　　　 220
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　-6　　　　 483
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース