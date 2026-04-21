フジドリームエアラインズは、5月発券分の航空券にかかる燃油サーチャージの適用額を公表した。路線ごとに3つの区分に分けられており、2,800〜3,000円とする。4月発券分では700円〜1,300円で、最大4倍に引き上げられる。3月のシンガポールケロシンの市況価格は191.2米ドル、為替レートは1米ドルあたり158.6円だった。既存の適用条件表の設定額を大きく上回り、政府による補助を考慮しても設定額を上回るものの、急激な増加により利