「メンバーにはそれがないから……」5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、グループを続ける“1番の理由”を語った――。佐野勇斗○佐野勇斗「最近、異常に仲良い」『紅白』出場で変化も4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、上京後に住んでいた神奈川・元住吉を訪れた佐野。愛車を運転しながら、昨年末に初出場した『第76回NHK紅白歌合戦』の話題になり、「マジで運が大きいけどさ。自分たちががん