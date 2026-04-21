SNSで知り合った相手から「投資を一緒にやりませんか」などと持ちかけられ、由利本荘市に住む50代の男性が約680万円相当の暗号資産をだまし取られる詐欺被害に遭いました。由利本荘警察署の調べによりますと、由利本荘市に住む50代の男性は、去年10月ごろ、SNSのTikTokで投資の情報を発信している女性のアカウントをフォローしたところ「投資を一緒にやりませんか」などと持ちかけられ、通話アプリのLINEに誘導されました。