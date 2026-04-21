埼玉県上尾市にある、築57年の西上尾第一団地とMUJI×URのリノベーション物件を紹介した内見動画がYouTubeに投稿され、「古い団地のイメージを覆す」と注目を集めています。投稿したのは、様々なユニーク物件を紹介するYouTubeチャンネル「いつでも不動産」さん（@itsudemofudosan）の運営者です。2025年11月にリノベーションされた住戸について、投稿者は「神の団地」と表現。昭和レトロさを残しながらも快適な住環境になっている