【モデルプレス＝2026/04/21】東宝株式会社は、2025年11月の「ゴジラ・フェス 2025」にて情報解禁された「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」のキャラクターが「2026年サンリオキャラクター大賞」パートナー部門にエントリーされたことを発表した。【写真】「2026年サンリオキャラクター大賞」初回速報TOP10◆「GODZILLA・SANRIO CHARACTERS」サンリオキャラクター大賞エントリーゴジラ公式X（旧Twitter）にて、「GODZILLA・SANRIO CHA