お笑いコンビ「東京ホテイソン」のたける（31）が21日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。この日はゲストに元「KAT―TUN」の上田竜也が登場。たけるはトークの中で「僕、中学校の時ファンクラブ入ってたんです」と明かした。「ライブ観に行ったりとかしてて。（2000）9年くらいの」と説明。和田明日香から「誰のうちわ振ってたんですか？」と聞かれると気まずそ