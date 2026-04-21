【モデルプレス＝2026/04/21】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、20日深夜放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜24時30分〜）に出演。バラエティ出演の悩みを明かす場面があった。【写真】M!LKメンバーが「唯一甘えられる兄貴」と慕う人気俳優との2ショット◆佐野勇斗、素顔は「超インドア」今回、番組では幅広い層からの支持を獲得し、ツアーなどの音楽活動に加え