M!LK佐野勇斗、バラエティ出演は「基本無理してる」「あれは偽りの僕」悩み吐露 “世間的なイメージ”と異なる一面明かす
【モデルプレス＝2026/04/21】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、20日深夜放送のテレビ東京系「Snow Man向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜24時30分〜）に出演。バラエティ出演の悩みを明かす場面があった。
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今回、番組では幅広い層からの支持を獲得し、ツアーなどの音楽活動に加えバラエティ出演に大忙しのM!LKに密着した。
バラエティで活躍する自分自身について振り返った佐野は「世間的なイメージだと、友達絶対多いでしょとか言われるんですけど、たぶん真逆をいってます。外食も年に数回しかないですし。もう家大好き。超インドアですし」と本来の性格はパブリックイメージとは離れていると告白した。
さらに、佐野は「バラエティとか基本無理してるんだと思います。あれは偽りの僕です。自分自身がおもんなさすぎてもう見てらんないです」と本音を漏らし「もっと勉強しようって思います。いろんなバラエティとか見て」と話し、アイドルとバラエティでの立ち回りのギャップに悩む真面目な一面を覗かせた。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
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◆佐野勇斗、素顔は「超インドア」
今回、番組では幅広い層からの支持を獲得し、ツアーなどの音楽活動に加えバラエティ出演に大忙しのM!LKに密着した。
◆佐野勇斗、バラエティでは「基本無理してる」
さらに、佐野は「バラエティとか基本無理してるんだと思います。あれは偽りの僕です。自分自身がおもんなさすぎてもう見てらんないです」と本音を漏らし「もっと勉強しようって思います。いろんなバラエティとか見て」と話し、アイドルとバラエティでの立ち回りのギャップに悩む真面目な一面を覗かせた。（modelpress編集部）
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