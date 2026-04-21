女優ク・ボニムさんがこの世を去って7年が経った。【画像】整形失敗でうつ病、急逝した韓国女優ク・ボニムさんは2019年4月21日4時50分に亡くなった。享年50歳。2018年に鼻咽頭がんと診断され、1年以上にわたって治療を続けていた。鼻咽頭は鼻と喉の境の部分を指す。近年では俳優のキム・ウビンが同じ病を患っていたことでも知られるが、ク・ボニムさんは回復することなく、静かにこの世を去った。あまりにも早い別れに、当時は多く