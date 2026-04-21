アイドルグループWINNER（ウィナー）のメンバー、MINO（ミノ）ことソン・ミンホ（33）が社会服務要員として服務中に無断欠勤した容疑で、初の裁判を受けるため出廷した。ソウル西部地方法院（地裁）刑事10単独（判事ソン・ジュンギュ）は21日午前10時から、兵役法違反などの容疑を受けているソン・ミンホと服務管理責任者のAに対する第1回公判を行っている。当初、第1回公判は先月24日の予定だったが、ソン・ミンホ側が2月5日に公