女優チョン・ソミンが、東京旅行の様子を公開した。18日、チョン・ソミンのYouTubeチャンネルには『日本旅行 ep.2』というタイトルの映像が公開された。チョン・ソミンは映像を通じて東京旅行のVlogを公開し、友人とともに過ごした自由気ままな旅行の様子を伝えた。車両通行が規制された道路を歩きながら、普段とは異なる街の風景を楽しんだほか、カフェや人気店を巡りながらさまざまな食べ物を味わった。ラーメンの人気店を訪れた