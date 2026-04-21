『ちいかわ』の新作グッズ『ちいかわ 郵便局グッズ』の受注販売が2026年4月20日（月）午前10時より開始された。 【写真】モモンガ、古本屋もラインナップ『ちいかわ 郵便局グッズ』を見る 『ちいかわ 郵便局グッズ』のラインナップ大きく分けて4種類。「切手+ポストカードセット」「日付印」「スタンプ台」「切手型バッジ」となっている。 「切手+ポストカードセット（全8種）」は「フレーム切手」2枚