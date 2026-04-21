『ちいかわ』日付印や切手風バッジが「郵便局のネットショップ」で受注販売開始

『ちいかわ』の新作グッズ『ちいかわ 郵便局グッズ』の受注販売が2026年4月20日（月）午前10時より開始された。

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『ちいかわ 郵便局グッズ』のラインナップ大きく分けて4種類。「切手+ポストカードセット」「日付印」「スタンプ台」「切手型バッジ」となっている。

「切手+ポストカードセット（全8種）」は「フレーム切手」2枚、ポストカード2枚がセットとなっている商品（「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標）。ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・くりまんじゅう・ラッコ・シーサー・古本屋が描かれた全8種類が展開される。

そのほか「日付印 Lサイズ」は日付とともに前述した8人のイラストが描かれたハンコ商品。「日付印 小判型（1種）」にはちいかわ・ハチワレ・うさぎが描かれている。「スタンプ台 （全3種）」にもちいかわ・ハチワレ・うさぎが描かれており、「切手型バッジ (全4種）」はちいかわ＆うさぎ、ハチワレ＆ラッコ、くりまんじゅう＆シーサー、古本屋＆モモンガがセットとなっている。

『ちいかわ』は現在、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）