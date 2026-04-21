スペイン7年目にして初のタイトルを獲得したプロキャリア初タイトルを獲得した2026年4月18日は、久保建英にとって忘れられない最高の日となった。例年通りセビージャのエスタディオ・ラ・カルトゥーハで開催された国王杯決勝は、レアル・ソシエダとアトレティコ・マドリードの対戦となった。前日会見でレアル・ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督は、1週間前のアラベス戦で約3か月ぶりに実戦復帰した久保がスタメン入