本日4月21日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「タメになる習い事発表会」。岩田絵里奈は日本テレビを3月末で退社し、この日がフリーとして初出演。MCを務めていた「シューイチ」を卒業したばかりにも関わらず、同番組のメインMC・中山秀征と早くも共演となり、中山は「先週盛大に送り出してるんです。最後は感動的にお父さんの手紙で涙までして、今週会ってるんですよ」と困惑。岩田も「ちょっとまだ