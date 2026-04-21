俳優の高橋克実が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。高橋克実＝テレビ朝日提供現在65歳の高橋の下積み生活が長く、転機は30代後半で出演したドラマ『ショムニ』。同作出演時もまだアルバイトを続けていたという。かつて両親からは俳優の道を反対され勘当状態だったが、活躍後は舞台を観劇するなど喜んでくれるようになったそう。亡き両親との映画の思い出や、急逝した共