65歳俳優、芸能活動を両親に反対され勘当状態だった過去 家庭では中2と小5の2児の父
俳優の高橋克実が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
高橋克実 ＝テレビ朝日提供
現在65歳の高橋の下積み生活が長く、転機は30代後半で出演したドラマ『ショムニ』。同作出演時もまだアルバイトを続けていたという。
かつて両親からは俳優の道を反対され勘当状態だったが、活躍後は舞台を観劇するなど喜んでくれるようになったそう。亡き両親との映画の思い出や、急逝した共演者・伊藤俊人さんへの思いなど、自身の原点と絆についても明かす。
そんな高橋だが、家庭では中学2年生の長男、小学5年生の長女を持つ2児の父。自分を追い越すほど成長した息子とのキャッチボールや、習い事に励む子どもたちとの賑やかな暮らしぶりを明かす。
子育ては、14歳年下の妻が多くを担ってくれていると言い、感謝の言葉も口にする。
高橋克実 ＝テレビ朝日提供
現在65歳の高橋の下積み生活が長く、転機は30代後半で出演したドラマ『ショムニ』。同作出演時もまだアルバイトを続けていたという。
かつて両親からは俳優の道を反対され勘当状態だったが、活躍後は舞台を観劇するなど喜んでくれるようになったそう。亡き両親との映画の思い出や、急逝した共演者・伊藤俊人さんへの思いなど、自身の原点と絆についても明かす。
そんな高橋だが、家庭では中学2年生の長男、小学5年生の長女を持つ2児の父。自分を追い越すほど成長した息子とのキャッチボールや、習い事に励む子どもたちとの賑やかな暮らしぶりを明かす。
子育ては、14歳年下の妻が多くを担ってくれていると言い、感謝の言葉も口にする。