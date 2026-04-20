ユーチューバー・てんちむ（32）が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、先月結婚した元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）、子供とピクニックに出かけたことを報告した。「夫になった三崎優太の休日を公開します」とし、YouTubeチャンネルも更新。てんちむ手作りの、ボリュームたっぷりの弁当を持参で家族、ペットも一緒に公園へ。てんちむは、三崎氏に「あーん」と食べさせる様子も披露。てんちむは