ユーチューバー・てんちむ（32）が20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、先月結婚した元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）、子供とピクニックに出かけたことを報告した。

「夫になった三崎優太の休日を公開します」とし、YouTubeチャンネルも更新。てんちむ手作りの、ボリュームたっぷりの弁当を持参で家族、ペットも一緒に公園へ。

てんちむは、三崎氏に「あーん」と食べさせる様子も披露。てんちむは三崎氏について、「なんか港区にいる人みたいな」と思っていたが、結婚したら凄く「ちゃんとしている」とそれまでの印象とは違ったと明かした。

また、「奥さんになった瞬間から、この人は多分信用していいみたいな。パーソナルスペースに入った瞬間めっちゃ倍以上優しいって。結構いい旦那さん」とのろけた。三崎氏も、結婚したのは「運命だった」と言い、結婚してからてんちむについて意外に思ったところについて「育児をちゃんと頑張っているところとか。ちゃんと向き合ってくれること。寄り添いだね」と語っていた。

三崎氏とてんちむは3月28日、双方のインスタグラムを通じて結婚を発表。1月30日に婚姻届を提出したという。