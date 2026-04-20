JFAの技術委員会が行われた日本サッカー協会（JFA）は4月20日に技術委員会を行なった。山本昌邦技術委員長兼ナショナルダイレクターが6月に開幕する北中米ワールドカップにU-19日本代表メンバーが帯同することを明かした。今回のW杯でU-19日本代表メンバーがトレーニングパートナーとして、森保一監督率いる日本代表チームに帯同する。山口智監督がチームを選考し、現地で森保ジャパンの選手たちのトレーニングなどをサポート