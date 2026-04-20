寿司チェーン「すしざんまい」を運営する「喜代村」が２０日、東京・築地のすしざんまい本店で、「セリで競り落とされた最も高価なマグロ」として、ギネス世界記録認定証を授与された。ギネス認定されたのは、今年１月５日に豊洲市場の初競りで、史上最高値となる５億１０３０万円（キロ単価２１０万円）で落札した青森県大間産本マグロ。同社のギネス受賞は、１７年に、１３年の初競りで落札した１億５５４０万円の本マグロ