JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線で一時停電が発生した影響で、東京駅と新青森駅の間で運転を見合わせています。また、秋田新幹線も東京駅と秋田駅の間で運転を見合わせています。東北と秋田の各新幹線は仙台駅以北の運転再開の見通しは立っていませんが、東京駅と仙台駅の間については、現在、運転再開の準備をしているということです。そのほか、山形新幹線は、福島駅と新庄駅の間で折り返し運転を行っています。一