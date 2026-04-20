東京地裁＝東京・霞が関アイドルグループ「SnowMan」のコンサートチケットを転売サイトに出品した「転売ヤー」の情報開示を巡る訴訟で、東京地裁が20日までに「出品で営業権が侵害された」として開示を認める判決を言い渡したことが分かった。3月18日付。コンサートの主催者側は「転売出品を主催者の権利侵害と判断した初の判決」としている。判決によると、コンサートを主催する「ヤング・コミュニケーション」（東京）は、