4月18日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』2時間スペシャルでは、昭和好きな博士ちゃんたちが日本全国で“昭和レトロ遺産”を大捜索した。昭和レトロ遺産が数多く残る東京都西東京市を自転車で巡ったのは、“レトロ自転車友達”だという3人の博士ちゃん。その1人は、番組ゆかりの人物と思わぬ交流があり…。【映像】芦田愛菜が「この声は…！」とすぐに気づいた電話相手の正体レトロ自転車友達の3人