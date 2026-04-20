駿河男児ボクシングジム（静岡県富士市）の大畑俊平（２５、飛龍高―東洋大）が２０日、静岡県庁を表敬訪問。先月獲得したＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級のベルトを鈴木康友県知事に披露した。大畑は３月７日に東京・後楽園ホールで行われたタイトル戦で、王者を７回ＴＫＯで破った。ＷＢＯの世界１１位にもランクされ、「勝ち続ければＷＢＡやＷＢＣのランキングも上がっていく。東洋太平洋や世界を見据えなが