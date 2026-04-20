NPBエンタープライズは20日、契約満了に伴い侍ジャパン・井端弘和監督の退任を発表した。井端弘督は、今後も「侍ジャパン」の野球振興・発展に協力する。なお、次期監督については決まり次第発表となる。▼ 井端弘和監督 コメント「まず、これまで関わってくださった選手、スタッフの皆さん、NPB12 球団やアマチュア関係団体の皆さまには、様々な面で支えていただき感謝の気持ちでいっぱいです。日本代表を通じて一人の野球人