国道4号を補完する重要路線がアップデート栃木県が2013年度から整備を進めてきた、主要地方道大田原氏家線の「親園佐久山バイパス」が、2026年5月31日午後3時に供用を開始します。県道大田原氏家線は、栃木県大田原市を起点としてさくら市に至る延長約24kmの幹線道路です。【画像】渋滞解消へ！「親園佐久山バイパス」の詳細を画像で見る！（14枚）西側を並行して走る一般国道4号を補完する役割を担っており、沿線には複数の