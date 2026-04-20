オリックスは20日、5月4日のロッテ戦で鳥取県の魅力を牛牛牛（ギュギュギュ）っと詰め込んだ「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」を開催することになったと発表した。この日の試合は鳥取県がゲームスポンサーで、平井伸治鳥取県知事をはじめ、鳥取県にゆかりのあるゲストが試合前セレモニーに登場。お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（まひるさんが鳥取県大山町出身）のセレモニアルピッチ、タレントの上田まりえさん（鳥取県境